О проекте «Подвиг Народа»

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Работа с сайтом «Подвиг народа»

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Описание главной страницы сайта «Подвиг народа»

В верхней части главной страницы ОБД (а также с любой другой страницы сайта) находятся ссылки, которые соответствуют основным тематическим разделам сайта. Также доступна ссылка для перехода на прежнюю версию сайта и изменение языка интерфейса сайта (доступны английский и русский языки).

Люди и награждения;

Наградные документы;

география войны.

В центральной части главной страницы приведено общее описание сайта, а также размещены ссылки для перехода к разделам сайта, таким как:

В нижней части страницы размещены баннеры, при помощи которых пользователь может перейти на сайты правительственных организаций, сайт ОБД «Мемориал», сайт «Календарь Победы», сайт «Герои войны» и сайт «Память народа».

О проекте;

Отзывы;

Обратная связь;

Вопросы-ответы;

Помощь.

Под баннерами на главной странице (а также с любой другой страницы сайта) доступно дополнительное меню со следующими категориями:

Поиск

Поиск информации по любому из тематических разделов может выполняться в два этапа:

поиск в обычном режиме, когда при определении условий поиска пользователь вводит данные в одну поисковую строку, указывая их через пробел; расширенный поиск, когда пользователь при определении условий поиска заполняет максимально возможное количество полей, указывая детальную информацию об объекте поиска. Данный вид поиска является наиболее эффективным, поскольку позволяет получить результат, наиболее точно отвечающий запросам пользователя.

Чтобы приступить к поиску информации по любому из тематических разделов, необходимо навести указатель на наименование соответствующего раздела (на ссылку в верхней части страницы или в центральной части главной страницы):

Поиск по тематическому разделу «Люди и награждения»

Поиск по тематическому разделу «Люди и награждения» позволяет найти информацию о награждении, используя личные данные награжденных.

Поиск в обычном режиме

Для быстрого поиска необходимо перейти к разделу «Люди и награждения» нажатием левой кнопки мыши по заголовку раздела.

Указать имеющиеся сведения в строке поиска.

При необходимости, можно выбрать количество записей, которые будут выводиться на одну страницу результатов поиска (по умолчанию выводится по 50 записей на страницу), есть возможность выбрать следующие значения: 10, 30, 50 или 100.

Для получения результата поиска нажать кнопку «Искать» или клавишу на клавиатуре.

Расширенный поиск

Чтобы выполнить расширенный поиск информации о награждении необходимо:

перейти к разделу «Люди и награждения»; нажать кнопку «Расширенный поиск»; Откроется поисковая форма с доступными для заполнения следующими полями: Фамилия;

Имя

Отчество;

Год рождения;

Звание;

Место призыва;

Уточнение «Где искать». Если необходимо вернуться к поиску в обычном режиме, следует нажать кнопку «Свернуть». Если необходимо большее количество уточняющих полей для осуществления поиска, следует нажать кнопку «Еще больше». После этого будут доступны дополнительные поля, такие как: Наименование награды;

Номер наградного документа;

Дата наградного документа;

Архив;

Фонд;

Опись;

С какого года в КА;

Единица хранения. заполнить поля поисковой формы; Чтобы удалить введенные значения из всех полей, следует нажать кнопку «Очистить». После этого можно повторно ввести значения. для получения результата поиска следует нажать кнопку «Искать». После чего на экране отобразятся результаты поиска:

Поиск по тематическому разделу «Наградные документы»

Поиск по тематическому разделу «Документы» позволяет найти указы и приказы о награждении.

Поиск в обычном режиме

Для быстрого поиска необходимо перейти к разделу «Наградные документы» нажатием левой кнопки мыши по заголовку раздела.

Указать имеющиеся сведения в строке поиска.

При необходимости, можно выбрать количество записей, которое будет выводиться на одну страницу результатов поиска (по умолчанию выводится по 50 записей на страницу), есть возможность выбрать следующие значения: 10, 30, 50 или 100.

Для получения результата поиска следует нажать кнопку «Искать» или клавишу на клавиатуре.

Расширенный поиск

Чтобы выполнить расширенный поиск документов о награждении необходимо:

перейти к разделу «Наградные документы»; нажать кнопку «Расширенный поиск»; Откроется поисковая форма с доступными для заполнения следующими полями: Дата документа;

Награда.

Если необходимо вернуться к поиску в обычном режиме, следует нажать кнопку «Свернуть». Если необходимо большее количество уточняющих полей для осуществления поиска, следует нажать кнопку «Больше». После этого будут доступны дополнительные поля, такие как: Номер записи в базе данных;

Номер документа;

Автор;

Архив;

Фонд;

Опись;

Единица хранения. заполнить поля поисковой формы; Чтобы удалить введенные значения из всех полей, следует нажать кнопку «Очистить». После этого можно повторно ввести значения. для получения результата поиска следует нажать кнопку «Искать». После чего на экране отобразятся результаты поиска:

Поиск по тематическому разделу «География войны»

Поиск по тематическому разделу «География войны» позволяет выполнить поиск данных по местоположению и времени события.

Документы в разделе «География войны» могут быть найдены, используя в качестве критериев поиска дату выхода документов, географическую привязку к местам ведения боевых действий, привязку к сведениям о военачальнике, издавшем документ.

Поиск в обычном режиме

Для быстрого поиска необходимо перейти к разделу «География войны» нажатием левой кнопки мыши по заголовку раздела.

Указать имеющиеся сведения в строке поиска.

При необходимости, можно выбрать количество записей, которое будет выводиться на одну страницу результатов поиска (по умолчанию выводится по 50 записей на страницу), есть возможность выбрать следующие значения: 10, 30, 50 или 100.

Для получения результата поиска нажать кнопку «Искать» или клавишу на клавиатуре.

Расширенный поиск

Чтобы выполнить расширенный поиск документов о награждении необходимо:

перейти к разделу «География войны»; нажать кнопку «Расширенный поиск»; Откроется поисковая форма с доступными для заполнения следующими полями: Тип документа;

Дата документа;

Боевая операция;

Географическое положение.

Если необходимо вернуться к поиску в обычном режиме, следует нажать кнопку «Свернуть». Если необходимо большее количество уточняющих полей для осуществления поиска, следует нажать кнопку «Больше». После этого будут доступны дополнительные поля, такие как: Номер документа;

Наименование документа;

Автор;

Архив;

Фонд;

Опись;

Единица хранения.

заполнить поля поисковой формы; Чтобы удалить введенные значения из всех полей, следует нажать кнопку «Очистить». После этого можно повторно ввести значения. для получения результата поиска следует нажать кнопку «Искать». После чего на экране отобразятся результаты поиска:

Особенности заполнения поисковых полей

При заполнении полей в режиме расширенного поиска пользователь может определить для каждого поля способ поиска:

С начала поля – чтобы выполнять поиск документов, у которых в начале соответствующего индексного поля будет содержаться значение, указанное пользователем в данном поисковом поле;

– чтобы выполнять поиск документов, у которых в начале соответствующего индексного поля будет содержаться значение, указанное пользователем в данном поисковом поле; Точная фраза - чтобы выполнять поиск документов, у которых в соответствующем индексном поле будет содержаться значение, состоящее из одного или нескольких слов (или цифр) в том же порядке, которое указано пользователем в данном поисковом поле;

- чтобы выполнять поиск документов, у которых в соответствующем индексном поле будет содержаться значение, состоящее из одного или нескольких слов (или цифр) в том же порядке, которое указано пользователем в данном поисковом поле; Точное поле - чтобы выполнять поиск документов, у которых в соответствующем индексном поле будет содержаться точное значение, указанное пользователем в данном поисковом поле;

- чтобы выполнять поиск документов, у которых в соответствующем индексном поле будет содержаться точное значение, указанное пользователем в данном поисковом поле; Полнотекстовый поиск - чтобы выполнять поиск документов, у которых в соответствующем индексном поле будет содержаться информация, указанная пользователем в данном поисковом поле, без учета последовательности слов.

Определение способа поиска происходит в раскрывающемся списке, после нажатия кнопки . Для разных полей перечень доступных способов поиска может отличаться. Например, для поля Фонд доступен только поиск «Точное поле», а для поля Опись доступны поиски «Точная фраза» и «Точное поле». Пример раскрывающего списка приведен на рисунке ниже:

Работа с результатами поиска

Результаты поиска «Люди и награждения»

Результат поиска информации о героях войны выводится на экран монитора в виде списка. При этом на каждой странице результатов поиска будет выводиться то количество найденных записей, которое было задано пользователем при определении условий поиска.

В первом столбце списка указан номер строки результатов поиска.

Во втором столбце списка указан источник данных, например:

- данные из документов о награждении;

- данные из картотеки;

- данные из юбилейной картотеки.

Далее указаны: Дата рождения/Звание/Наименование награды.

Для последовательного перемещения между страницами можно также воспользоваться кнопками:

, для перехода на следующую страницу;

, для перехода на последнюю страницу;

, для перехода на предыдущую страницу;

, для перехода на первую страницу.

Если результаты поиска не соответствуют требованиям пользователя, то он может вернуться на страницу поиска, нажав на наименование раздела, в котором осуществлялся поиск; при этом, все заполненные поисковые поля останутся без изменений. Также для возврата к предыдущей странице можно нажать кнопку «Назад» в окне web-браузера.

Чтобы просмотреть определенную запись из числа найденных, следует навести на нее указатель и нажать левую кнопку мыши – на экране появится страница просмотра информации.

В верхней части страницы отображаются кнопки «К предыдущему результату поиска», «К следующему результату поиска» Данные кнопки позволяют переходить по страницам просмотра информации согласно списку результатов поиска.

Ниже на странице представлены сведения о персоналии. В столбце «Архивные документы о данном награждении» синим подсвечены ссылки для перехода к электронным образам указанных документов.

Электронный образ документа, который представлен на странице, содержит описание подвига, за который была присуждена награда.

Для просмотра текста приказа (указа) необходимо нажать на одну из ссылок:

первая страница приказа или указа;

строка в наградном списке;

наградной лист.

Откроется электронный образ выбранного документа.

Для просмотра изображения предусмотрена область навигации:

переход к предыдущей странице документа;

переход к следующей странице документа;

Рядом с областью навигации представлена панель инструментов с двумя функциями:

увеличение масштаба электронного образа документа;

уменьшение масштаба электронного образа документа;

при нажатии кнопки страница электронного образа документа будет открыта в новой вкладке, далее открытую страницу можно вывести на печать или сохранить на своем ПК;

просмотр страницы документа в полноэкранном режиме, для выхода из полноэкранного режима необходимо нажать кнопку в правом верхнем углу.

Результаты поиска «Наградные документы»

Результат поиска в разделе «Наградные документы» выводится на экран монитора в виде списка. При этом на каждой странице результатов поиска будет выводиться то количество найденных записей, которое было задано пользователем при определении условий поиска.

Информация по столбцам структурирована в следующем виде:

дата документа; кем издан; номер документа; наименование документа.

Для последовательного перемещения между страницами можно также воспользоваться кнопками:

, для перехода на следующую страницу;

, для перехода на последнюю страницу;

, для перехода на предыдущую страницу;

, для перехода на первую страницу.

Для перехода к странице просмотра документа необходимо нажать левой кнопкой мыши в строке нужного документа в списке результатов поиска.

В верхней части страницы отображаются кнопки К предыдущему результату поиска, К следующему результату поиска Данные кнопки позволяют переходить по страницам просмотра информации согласно списку результатов поиска.

Ниже на странице представлены изображения, относящиеся к найденному документу.

Для просмотра электронного образа документа предусмотрена область навигации:

- переход к предыдущей странице документа;

- переход к следующей странице документа;

Рядом с областью навигации представлена панель инструментов с двумя функциями:

увеличение масштаба электронного образа документа;

уменьшение масштаба электронного образа документа;

при нажатии кнопки страница электронного образа документа будет открыта в новой вкладке, далее открытую страницу можно вывести на печать или сохранить на своем ПК;

просмотр страницы документа в полноэкранном режиме, для выхода из полноэкранного режима необходимо нажать кнопку в правом верхнем углу.

При наведении курсора мыши отдельные строки электронного образа документа могут быть определены как ссылки перехода, например, на страницу персоналии:

Для перехода к странице персоналии необходимо:

навести указатель мыши на строку электронного образа документа; нажать левой кнопкой мыши. Строка будет подсвечена красным, и в правой части строки появится кнопка перехода. нажать кнопку

После чего будет осуществлен переход к странице персоналии:

Результаты поиска «География войны»

Результат поиска в разделе «География войны» выводится на экран монитора в виде списка. При этом на каждой странице результатов поиска будет выводиться то количество найденных записей, которое было задано пользователем при определении условий поиска.

Информация по столбцам структурирована в следующем виде:

дата документа; кем издан; номер документа; тип документа.

Для последовательного перемещения между страницами можно также воспользоваться кнопками:

, для перехода на следующую страницу;

, для перехода на последнюю страницу;

, для перехода на предыдущую страницу;

, для перехода на первую страницу.

Если результаты поиска не соответствуют требованиям пользователя, то он может вернуться на страницу поиска, нажав на наименование раздела, в котором осуществлялся поиск; при этом, все заполненные поисковые поля останутся без изменений. Также для возврата к предыдущей странице можно нажать кнопку «Назад» в окне web-браузера.

Для перехода к странице просмотра документа необходимо нажать левой кнопкой мыши в строке нужного документа в списке результатов поиска.

В верхней части страницы отображаются ссылки К предыдущему результату поиска, К следующему результату поиска – данные ссылки позволяют переходить по страницам просмотра информации согласно списку результатов поиска.

Ниже на странице представлены сведения о документе.

Для просмотра электронного образа документа предусмотрена область навигации:

- переход к предыдущей странице документа;

- переход к следующей странице документа;

Рядом с областью навигации представлена панель инструментов с двумя функциями:

- при нажатии кнопки страница электронного образа документа будет открыта в новой вкладке, далее открытую страницу можно вывести на печать или сохранить на своем компьютере;

- просмотр страницы документа в полноэкранном режиме, для выхода из полноэкранного режима необходимо нажать кнопку в правом верхнем углу.