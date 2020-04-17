О проекте «Подвиг Народа»

Обобщенный банк данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (далее – ОБД «Подвиг народа») создан по инициативе Департамента развития информационных технологий Минобороны России в 2010 году.
Благодаря этому проекту наши современники получили возможность найти информацию о наградах дедов и прадедов, узнать обстоятельства совершенных ими подвигов, прочитав их описание в архивных документах.
Банк данных содержит 12,5 млн записей о награждении орденами и медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».
Оцифровано и введено 22 млн карточек учетной наградной картотеки и картотеки награждения орденами Отечественной войны I и II степени к 40-летию Победы.
ОБД «Подвиг народа» продолжает ежегодно наполняться информацией. Только в 2015 году внесено 6 млн записей о награждении медалями за оборону, освобождение, взятие городов и территорий, за победу над Германией и Японией.
В записи о награждениях добавлены сведения о дате совершения подвига и месте службы военнослужащего. Это дало возможность потомкам самостоятельно восстанавливать боевой путь своих близких – участников Великой Отечественной войны.
В 2015 году в ЦА МО РФ было оцифровано 19 млн записей из протоколов о вручении и корешков временных удостоверений к наградам. Благодаря этим данным были выявлены 500 тысяч наград, не врученных их владельцам в период Великой Отечественной войны. Так постепенно восстанавливается историческая правда и справедливость.
В настоящее время цель проекта – предоставить в открытом доступе полную информацию о боевых наградах за подвиги во время Великой Отечественной войны, имеющуюся в российских архивах. В связи с этим еще предстоит наполнить ОБД «Подвиг народа» приказами о награждении военного времени, хранящимися среди документов фондов соединений и частей; недостающими документами о награждении медалями за оборону, освобождение и взятие городов и территорий, за победу над Германией и Японией, приказами о награждении за военные подвиги, выпущенными в послевоенное время.
Куратором проекта выступает Управление Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества.
Техническая поддержка осуществляется корпорацией ЭЛАР.
The generalized data bank "Feat of the People in the Great Patriotic War of 1941-1945" (hereinafter - OBD "Feat of the People") was created on the initiative of the Department of Information Technologies Development of the Ministry of Defense of Russia in 2010.
With this project, our contemporaries are given the opportunity to find information about the awards of their grandparents and great-grandparents, to discover the circumstances of their heroic deeds, having read the descriptions in archival documents.
The data bank contains 12.5 million records of awards for decorations and "Medals of honour" and "For combat merits".
22 million cards from the award registration index files and the card index of the Order of the Patriotic War of the 1st and 2nd degree awarded to the 40th anniversary of the Victory were digitized and uploaded.
OBD "Feat of the People" is filled with new information every year. In 2015 alone, 6 million records were added with regard to the medals for Defense, liberation, the taking of cities and territories, for the victory over Germany and Japan.
The award records were updated with information about the date of the feat and the soldier's duty station. This made it possible for the descendants themselves to reconstruct the battle route of their relatives, who fought in the Great Patriotic War.
In 2015, 19 million records were digitized from the award handout protocols and the stubs of the provisional certificates of awards stored in the Central archive of the Defense Ministry of the Russian Federation. This information revealed 500 thousand awards which were not handed to their owners during the Great Patriotic War. Thus the historical truth and justice are being gradually restored.
At present, the purpose of the project is to provide public access to the full information about the combat decorations awarded for the feats during the Great Patriotic War, available in the Russian archives. In this regard, the OBD "Feat of the People" has yet to be filled with wartime award orders, kept among the documents from the funds of formations and units; missing documents on the awarding of medals for defense, liberation and taking of cities and territories, for the victory over Germany and Japan, orders for awarding of military exploits, issued in the postwar period.
The curator of the project is the RF Ministry of Defense Agency for perpetuating the memory of the defenders of the Fatherland.
Technical support is provided by ELAR Corporation.
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One fine body…
One fine body…
Описание главной страницы сайта «Подвиг народа»
В нижней части страницы размещены баннеры, при помощи которых пользователь может перейти на сайты правительственных организаций, сайт ОБД «Мемориал», сайт «Календарь Победы», сайт «Герои войны» и сайт «Память народа».
Под баннерами на главной странице (а также с любой другой страницы сайта) доступно дополнительное меню со следующими категориями:
Поиск информации по любому из тематических разделов может выполняться в два этапа:
Данный вид поиска является наиболее эффективным, поскольку позволяет получить результат, наиболее точно отвечающий запросам пользователя.
Чтобы приступить к поиску информации по любому из тематических разделов, необходимо навести указатель на наименование соответствующего раздела (на ссылку в верхней части страницы или в центральной части главной страницы):
Поиск по тематическому разделу «Люди и награждения»
Поиск по тематическому разделу «Люди и награждения» позволяет найти информацию о награждении, используя личные данные награжденных.
Для быстрого поиска необходимо перейти к разделу «Люди и награждения» нажатием левой кнопки мыши по заголовку раздела.
Указать имеющиеся сведения в строке поиска.
При необходимости, можно выбрать количество записей, которые будут выводиться на одну страницу результатов поиска (по умолчанию выводится по 50 записей на страницу), есть возможность выбрать следующие значения: 10, 30, 50 или 100.
Для получения результата поиска нажать кнопку «Искать» или клавишу
Чтобы выполнить расширенный поиск информации о награждении необходимо:
Откроется поисковая форма с доступными для заполнения следующими полями:
Если необходимо вернуться к поиску в обычном режиме, следует нажать кнопку «Свернуть».
Если необходимо большее количество уточняющих полей для осуществления поиска, следует нажать кнопку «Еще больше». После этого будут доступны дополнительные поля, такие как:
Чтобы удалить введенные значения из всех полей, следует нажать кнопку «Очистить». После этого можно повторно ввести значения.
После чего на экране отобразятся результаты поиска:
Поиск по тематическому разделу «Наградные документы»
Поиск по тематическому разделу «Документы» позволяет найти указы и приказы о награждении.
Для быстрого поиска необходимо перейти к разделу «Наградные документы» нажатием левой кнопки мыши по заголовку раздела.
Указать имеющиеся сведения в строке поиска.
При необходимости, можно выбрать количество записей, которое будет выводиться на одну страницу результатов поиска (по умолчанию выводится по 50 записей на страницу), есть возможность выбрать следующие значения: 10, 30, 50 или 100.
Для получения результата поиска следует нажать кнопку «Искать» или клавишу
Чтобы выполнить расширенный поиск документов о награждении необходимо:
Откроется поисковая форма с доступными для заполнения следующими полями:
Если необходимо вернуться к поиску в обычном режиме, следует нажать кнопку «Свернуть».
Если необходимо большее количество уточняющих полей для осуществления поиска, следует нажать кнопку «Больше». После этого будут доступны дополнительные поля, такие как:
Чтобы удалить введенные значения из всех полей, следует нажать кнопку «Очистить». После этого можно повторно ввести значения.
После чего на экране отобразятся результаты поиска:
Поиск по тематическому разделу «География войны»
Поиск по тематическому разделу «География войны» позволяет выполнить поиск данных по местоположению и времени события.
Документы в разделе «География войны» могут быть найдены, используя в качестве критериев поиска дату выхода документов, географическую привязку к местам ведения боевых действий, привязку к сведениям о военачальнике, издавшем документ.
Для быстрого поиска необходимо перейти к разделу «География войны» нажатием левой кнопки мыши по заголовку раздела.
Указать имеющиеся сведения в строке поиска.
При необходимости, можно выбрать количество записей, которое будет выводиться на одну страницу результатов поиска (по умолчанию выводится по 50 записей на страницу), есть возможность выбрать следующие значения: 10, 30, 50 или 100.
Для получения результата поиска нажать кнопку «Искать» или клавишу
Чтобы выполнить расширенный поиск документов о награждении необходимо:
Откроется поисковая форма с доступными для заполнения следующими полями:
Если необходимо вернуться к поиску в обычном режиме, следует нажать кнопку «Свернуть».
Если необходимо большее количество уточняющих полей для осуществления поиска, следует нажать кнопку «Больше». После этого будут доступны дополнительные поля, такие как:
Чтобы удалить введенные значения из всех полей, следует нажать кнопку «Очистить». После этого можно повторно ввести значения.
После чего на экране отобразятся результаты поиска:
Особенности заполнения поисковых полей
При заполнении полей в режиме расширенного поиска пользователь может определить для каждого поля способ поиска:
Определение способа поиска происходит в раскрывающемся списке, после нажатия кнопки . Для разных полей перечень доступных способов поиска может отличаться. Например, для поля Фонд доступен только поиск «Точное поле», а для поля Опись доступны поиски «Точная фраза» и «Точное поле». Пример раскрывающего списка приведен на рисунке ниже:
Результаты поиска «Люди и награждения»
Результат поиска информации о героях войны выводится на экран монитора в виде списка. При этом на каждой странице результатов поиска будет выводиться то количество найденных записей, которое было задано пользователем при определении условий поиска.
В первом столбце списка указан номер строки результатов поиска.
Во втором столбце списка указан источник данных, например:
- данные из документов о награждении;
- данные из картотеки;
- данные из юбилейной картотеки.
Далее указаны: Дата рождения/Звание/Наименование награды.
Для последовательного перемещения между страницами можно также воспользоваться кнопками:
, для перехода на следующую страницу;
, для перехода на последнюю страницу;
, для перехода на предыдущую страницу;
, для перехода на первую страницу.
Если результаты поиска не соответствуют требованиям пользователя, то он может вернуться на страницу поиска, нажав на наименование раздела, в котором осуществлялся поиск; при этом, все заполненные поисковые поля останутся без изменений. Также для возврата к предыдущей странице можно нажать кнопку «Назад» в окне web-браузера.
Чтобы просмотреть определенную запись из числа найденных, следует навести на нее указатель и нажать левую кнопку мыши – на экране появится страница просмотра информации.
В верхней части страницы отображаются кнопки «К предыдущему результату поиска», «К следующему результату поиска» Данные кнопки позволяют переходить по страницам просмотра информации согласно списку результатов поиска.
Ниже на странице представлены сведения о персоналии. В столбце «Архивные документы о данном награждении» синим подсвечены ссылки для перехода к электронным образам указанных документов.
Электронный образ документа, который представлен на странице, содержит описание подвига, за который была присуждена награда.
Для просмотра текста приказа (указа) необходимо нажать на одну из ссылок:
Откроется электронный образ выбранного документа.
Для просмотра изображения предусмотрена область навигации:
переход к предыдущей странице документа;
переход к следующей странице документа;
Рядом с областью навигации представлена панель инструментов с двумя функциями:
увеличение масштаба электронного образа документа;
уменьшение масштаба электронного образа документа;
при нажатии кнопки страница электронного образа документа будет открыта в новой вкладке, далее открытую страницу можно вывести на печать или сохранить на своем ПК;
просмотр страницы документа в полноэкранном режиме, для выхода из полноэкранного режима необходимо нажать кнопку в правом верхнем углу.
Результаты поиска «Наградные документы»
Результат поиска в разделе «Наградные документы» выводится на экран монитора в виде списка. При этом на каждой странице результатов поиска будет выводиться то количество найденных записей, которое было задано пользователем при определении условий поиска.
Информация по столбцам структурирована в следующем виде:
Для последовательного перемещения между страницами можно также воспользоваться кнопками:
, для перехода на следующую страницу;
, для перехода на последнюю страницу;
, для перехода на предыдущую страницу;
, для перехода на первую страницу.
Для перехода к странице просмотра документа необходимо нажать левой кнопкой мыши в строке нужного документа в списке результатов поиска.
В верхней части страницы отображаются кнопки К предыдущему результату поиска, К следующему результату поиска Данные кнопки позволяют переходить по страницам просмотра информации согласно списку результатов поиска.
Ниже на странице представлены изображения, относящиеся к найденному документу.
Для просмотра электронного образа документа предусмотрена область навигации:
- переход к предыдущей странице документа;
- переход к следующей странице документа;
Рядом с областью навигации представлена панель инструментов с двумя функциями:
увеличение масштаба электронного образа документа;
уменьшение масштаба электронного образа документа;
при нажатии кнопки страница электронного образа документа будет открыта в новой вкладке, далее открытую страницу можно вывести на печать или сохранить на своем ПК;
просмотр страницы документа в полноэкранном режиме, для выхода из полноэкранного режима необходимо нажать кнопку в правом верхнем углу.
При наведении курсора мыши отдельные строки электронного образа документа могут быть определены как ссылки перехода, например, на страницу персоналии:
Для перехода к странице персоналии необходимо:
Строка будет подсвечена красным, и в правой части строки появится кнопка перехода.
После чего будет осуществлен переход к странице персоналии:
Результаты поиска «География войны»
Результат поиска в разделе «География войны» выводится на экран монитора в виде списка. При этом на каждой странице результатов поиска будет выводиться то количество найденных записей, которое было задано пользователем при определении условий поиска.
Информация по столбцам структурирована в следующем виде:
Для последовательного перемещения между страницами можно также воспользоваться кнопками:
, для перехода на следующую страницу;
, для перехода на последнюю страницу;
, для перехода на предыдущую страницу;
, для перехода на первую страницу.
Если результаты поиска не соответствуют требованиям пользователя, то он может вернуться на страницу поиска, нажав на наименование раздела, в котором осуществлялся поиск; при этом, все заполненные поисковые поля останутся без изменений. Также для возврата к предыдущей странице можно нажать кнопку «Назад» в окне web-браузера.
Для перехода к странице просмотра документа необходимо нажать левой кнопкой мыши в строке нужного документа в списке результатов поиска.
В верхней части страницы отображаются ссылки К предыдущему результату поиска, К следующему результату поиска – данные ссылки позволяют переходить по страницам просмотра информации согласно списку результатов поиска.
Ниже на странице представлены сведения о документе.
Для просмотра электронного образа документа предусмотрена область навигации:
- переход к предыдущей странице документа;
- переход к следующей странице документа;
Рядом с областью навигации представлена панель инструментов с двумя функциями:
- при нажатии кнопки страница электронного образа документа будет открыта в новой вкладке, далее открытую страницу можно вывести на печать или сохранить на своем компьютере;
- просмотр страницы документа в полноэкранном режиме, для выхода из полноэкранного режима необходимо нажать кнопку в правом верхнем углу.
The topic search in every section can be performed in two modes:
This type of search proves most effective as it produces the result that most closely meets to user's needs.
To start searching for information on any of the thematic sections, point to the name of the corresponding section (in the main menu of the site or in the central part of the main page):
People and awards (only Russian)
Search in the thematic section "People and awards" allows you to find information about the award, using the personal data of the awarded ones.
The topic search in every section can be performed in two modes:
For quick search, go to the "People and awards" section by clicking the left mouse button on:
Then type the available information into the search field and click the "Search" button or the "Enter" key on the keyboard.
If necessary, you can select the number of records to be displayed on one page of the search results (by default, 50 records per page): 10, 30, 50, or 100.
The example of the search page in normal mode is given below:
To perform an advanced search of award information:
If you need more fields to refine the search, click the "More" button.
When filling in fields in the advanced search mode, the user can define the search method for each field:
Searching the thematic section "Documents" allows you to find decrees and orders on rewarding.
The topic search in every section can be performed in two modes:
For quick search, go to the "Documents" section by clicking the left mouse button on:
Then type the available information into the search field and click the "Search" button or the "Enter" key on the keyboard.
If necessary, you can select the number of records to be displayed on one page of the search results (by default, 50 records per page): 10, 30, 50, or 100.
Geography of War (only Russian)
Searching the thematic section "Geography of war" allows you to find data by location and time of events.
The documents in the "Geography of war" section can be found using the date of issue of documents as search criteria, or geographical reference to the locations of combat operations, or the information about the military commander who issued the document.
The topic search in every section can be performed in two modes:
For quick search, go to the "Geography of war" section by clicking the left mouse button on:
Then type the available information into the search field and click the "Search" button or the "Enter" key on the keyboard.
If necessary, you can select the number of records to be displayed on one page of the search results (by default, 50 records per page): 10, 30, 50, or 100.
The results of searching for a war hero information are displayed as a list. Each page of the search results will display that number of records, which was specified by the user when determining the search conditions.
The first column in the list contains the row number of the search results.
The second column of the list indicates the data source, for example:
- data from the award documents;
- data from the card index;
- commemorative index data.
To navigate through the search results pages, click the button and select the number of the desired page from the drop-down list at the top of the search results page..
To navigate between pages in sequence, you can also use the buttons:
, to go to the next page;
, to go to the last page;
, to go to the previous page;
, to go to the first page.
If the search results do not meet the user's needs, then you can return to the search page by clicking on the name of the section in which the search was performed; in this case, all the completed search fields will remain unchanged. You can also click the "Back" button in the browser window to return to the previous page.
To view a particular record from among those found, point to it and click the left mouse button - the View information page will appear on the screen.
The electronic image of the document displayed on the page contains a description of the feat for which the decoration was awarded.
At the top of the page you can find the links To previous search result, To next search results - these links allow you to navigate through the pages with the required information according to the search results list.
The information about the personality is given below on the page. In the column "Archival documents on this award" the links to the electronic images of documents associated with this award and personality are highlighted in blue.
Добро пожаловать на сайт «Подвиг народа»!
Министерство обороны Российской Федерации представляет уникальный информационный ресурс открытого доступа, наполняемый всеми имеющимися в военных архивах документами о ходе и итогах основных боевых операций, подвигах и наградах всех воинов Великой Отечественной. Основными целями проекта являются увековечение памяти всех героев Победы, независимо от звания, масштабов подвига, статуса награды, военно-патриотическое воспитание молодежи на примере военных подвигов отцов, а также создание фактографической основы для противодействия попыткам фальсификации истории Войны. Создание наиболее полного электронного банка документов по ключевому периоду современной истории цивилизации не имеет аналогов по объему, исторической и социальной значимости, и является вечным памятником великому Подвигу Народа.
Последнее обновление осуществлено 15 апреля 2020 г.
Вопрос: Почему я не могу найти на сайте человека, который имеет награды?
Ответ: В банк загружены документы на награждение орденами и медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги» в 1941-1945 гг., хранящиеся в наградных отделах ЦА МО и ЦВМА. Работа по обработке награждений другими медалями еще ведется. Кроме того, выяснилось, что часть Указов и приказов о награждении в наградных отделах этих архивов отсутствует, их надо искать в других источниках. Работа продолжается.
Вопрос: Почему я не могу найти все награды своего родственника?
Ответ: На сайте представлены награждения, документы по которым имеются в архивах и отработаны. Работа по обработке документов продолжается.
Вопрос: Некоторое время назад я находил запись, а теперь её нет. Почему её удалили?
Ответ: Записи из базы не удаляются. Как правило, анализ таких вопросов позволяет найти запись, но оказывается, что значения полей, по которым осуществлялся поиск, немного отличаются от значений этих полей в базе данных. Поэтому, найдя запись, запоминайте её номер в базе данных, указанный на экране под кнопкой «Архивные реквизиты». Указав её в запросе в режиме расширенного поиска, всегда легко найти запись.
Вопрос: Почему не реализован поиск по номеру награды?
Ответ: В обрабатываемом массиве документов по награждению номера наград не указаны.
Вопрос: Как найти информацию о человеке, судьба которого не известна?
Ответ: На этом сайте выложена информация о награждениях во время Великой Отечественной войны. Документы, связанные с погибшими или пропавшими без вести на фронте, собраны на сайте www.obd-memorial.ru. Попробуйте поискать там, причем имейте в виду, что в документах военного времени могут быть ошибки в фамилиях, именах и отчествах, стоять инициалы вместо имени и отчества, год рождения может быть задан ошибочно или не указан вообще, и т.д. То есть, надо пробовать искать разными способами и смотреть информацию на образах документов.
Вопрос: Почему на одного человека несколько записей?
Ответ: Запись создаётся на каждое отдельное награждение. Сколько наград одного человека отражено, столько и записей. Кроме того, иногда не удалось связать приказ и наградной лист, документы на которые находились в разных делах. В этом случае создавалась отдельная запись на приказ и отдельная запись на наградной лист. Со временем эти записи будут объединены в одну.
Вопрос: Как получить справку об участии в Великой Отечественной войне, посмотреть личное дело, получить дополнительную информацию?
Ответ: Для этого надо обратиться непосредственно в архив, а не в службу сопровождения сайта.
ОБД «Подвиг народа» входит в состав Государственной информационной системы «Память народа».
Правообладателем ГИС «Память народа», включая входящие в ее состав программы для ЭВМ, электронные банки (базы) данных, включающие электронные копии архивных документов, является Российская Федерация в лице Министерства обороны Российской Федерации (далее – Правообладатель).
Собственниками архивных документов, электронные копии которых размещены в ГИС «Память народа», является Российская Федерация (в части документов, предоставленных российскими государственными архивами, государственными органами и организациями), а также иностранные государственные архивы и иные организации, предоставившие электронные копии этих документов.
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